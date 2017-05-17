АТО: Боевики провели 30 обстрелов

В течение дня, 17 мая, подразделения российско-террористических войск не прекращали обстреливать позиции украинской армии.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Двое украинских военных получили ранения.

Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор.

Мариупольское направление. Боевики неоднократно обстреливали наши опорные пункты в районе Павлополя из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По опорным пунктам ВСУ у Широкино бандиты вели огонь из вооружения БМП, у Чермалыка и Новотроицкого - из гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов. Севернее, в районе Красногоровки, боевики били из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.

Донецкое направление. Самой напряженной остается ситуация на южной окраине Авдеевки. Там противник использовал 120-мм и 82-мм минометы, а также стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружения боевики рано утром обстреляли опорные пункты сил АТО у Верхнеторецкого. Кроме того, из минометов различных калибров и вооружения танка пророссийские бандформирования вели огонь по бойцам ВС Украины, которые держат оборону возле Каменки.

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск в течение дня несколько раз вели интенсивный огонь по украинским военным, которые защищают поселок Крымское. Противник использовал минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем.