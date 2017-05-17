Гомофобы в Херсоне: неизвестные напали на ЛГБТ-марш

17 мая в Херсоне активисты пытались провести ЛГБТ-марш, но уже через сто метров на участников акции напали около 30 человек спортивного телосложения. Об этом сообщает Типичный Херсон.

Активисты собрались на улице Суворова. За порядком следили около 300 правоохранителей.

На данный момент правоохранители не знают, кто именно устроил провокацию. Нападавших погрузили в автозак и увезли. По информации издания, на мероприятии присутствовал депутат городского совета от ВО "Свобода" Виталий Урбанский.

"Если бы эти десять человек спокойно прошли, к этому вопросу не привлекалось бы так много внимания", - прокомментировал ситуацию представитель организации "Конкурентноспособные территории" Радион Красновид.

Три десятка молодых людей в балаклавах сорвали флешмоб ЛГБТ-активистов, приуроченный к международному дню борьбы против гомофобии, бифобии и трансфобии, передает Укринформ.

Группу ЛГБТ-активистов, планировавшую в 18:00 провести возле Дворца бракосочетаний в центре Харькова перфоманс в виде брачной церемонии под лозунгом "Права ЛГБТ-права человека", окружили три десятка молодых людей в балаклавах.

Они скандировали "Слава Украине" и "Традиційна родина - велика Україна", вырвали из рук участника флешмоба радужный флаг - символ ЛГБТ, разорвали его и подожгли. Они также облили активистов зеленкой, забросали яйцами, пустили в ход газовые баллончики.

На место события прибыла полиция. Правоохранители попытались вывезти участников акции с места события на своих автомобилях, но авто были заблокированы. В результате конфликта сторон пострадала одна из участниц акции, а также полицейский. На место события прибыла машина скорой помощи.

По предварительным данным, несколько человек задержаны, после чего противники ЛГБТ разошлись.