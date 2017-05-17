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Главная » Страна » Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев
Запрет российских сайтов

Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев

Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев
Турбьерн Ягланд / Фото: barentsobserver.com

Украинский политик также обвинил генерального секретаря СЕ в игнорировании агрессии России против Украины

17.05.17 1788
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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уличил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным после его реакции на недавний запрет ряда российских сайтов в Украине. Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

Украинский политик также обвинил генсека СЕ в игнорировании агрессии России против Украины.

"Генсек Совета Европы всегда неохотно реагирует на нарушения прав крымских татар, пытается обходить тему аннексии Крыма, игнорирует постоянные обстрелы российскими боевиками населенных пунктов. Зато ограничения в Украине контролируемых ФСБ россоцсетей вызывает у него мгновенную реакцию. Я понимаю, что господин Ягланд в дружеских отношениях с Путиным и надеюсь, что они не зайдут так далеко, как отношения с русскими пока еще действующего президента ПАСЕ Аграмунта", - написал Арьев.

Ранее сообщалось, что Турбьерн Ягланд заявил, что масштабное блокирование российских соцсетей и других сайтов РФ не совпадает с "пониманием свободы мнений и СМИ" в Европе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов ВКонтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.

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