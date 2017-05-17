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Главная » Страна » В МинВОТ рассказали, как переселенцам получить биометрические паспорта

В МинВОТ рассказали, как переселенцам получить биометрические паспорта

В МинВОТ рассказали, как переселенцам получить биометрические паспорта
Фото: Николай Лазаренко / пресс-служба АП

Нужна справка ВПЛ

17.05.17 190
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Внутренне перемещенные лица могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины со ссылкой на слова советника министра МинВОТиВПЛ Украины Олеси Цыбулько.

"Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории ЕС. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ", – отметила Цыбулько.

В свою очередь, аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая напомнила, что во избежание отказов во въезде в страны ЕС, украинцы должны знать несколько условий.

"Граждане Украины должны детально изучить правила пользования безвизовым режимом, чтобы не допустить отказов во въезде в страны ЕС. Основные требования для граждан - это иметь с собой биометрический паспорт и иметь с собой документы, которые подтверждают цель поездки и условия пребывания за рубежом. Очень важно, чтобы человек мог четко объяснить пограничникам цель своего визита", - напомнила Кульчицкая. 

Напомним, 17 мая 2017 года  Страсбурге было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

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