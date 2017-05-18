В зоне АТО ранены пятеро украинских военных

На протяжении минувших суток в зоне АТО было неспокойно.

На Приморском направлении было зафиксировано 21 вражеский обстрел. Самыми горячими точками в этом направлении стали Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка.

Как сообщает пресс-центр АТО, также под вражеский огонь попали опорные пункты в районе Водяного Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка. Кроме того, из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по опорным пунктам в районе Павлополя.

На Донецком направлении наиболее сложная ситуация остается возле Авдеевки. Ее пригороды и некоторые наши позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов и вооружения танка. В в районе Кодемы и Авдеевки террористы применили 122-мм артиллерийские системы.

На Луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 вражеских обстрелов. В частности, террористы вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов по укреплениям вблизи Крымского. Вечером боевики применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки. У Новозвановки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из гранатометов различных систем вели огонь неподалеку Троицкого и Лобачево.

В штабе также добавили, что за минувшие сутки пятеро военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Напомним, в течение дня 17 мая террористы 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.