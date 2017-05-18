Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Чернигове за 700 тысяч грн памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве

В Чернигове за 700 тысяч грн памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве

В Чернигове за 700 тысяч грн памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве
Фото: пресс-служба Черниговского горсовета

Гетмана решили повернуть лицом к церкви

18.05.17 487
300

В Чернигове памятник Богдану Хмельницкому реконструируют и развернут: лицом к центральной площади города и церкви, а спиной - к Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Фигуру Хмельницкого работы известного советского скульптора Ивана Кавалеридзе  установят лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

В ведомстве напоминают, что по проекту архитектора Андрея Карнабеда, гетман должен стоять именно спиной к востоку. Но при строительстве объекта партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкома партии.

Поворот скульптуры гетмана на 180 градусов обойдется городскому бюджету у 700 тысяч грн.

Напомним, парламент одобрил наказание за георгиевские ленты.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Варшава пообещала упорядочить скандальный памятник воинам УПАВ Полтаве неизвестные разбили мемориальные доски погибшим героям АТОДепутата из комиссии по противодействию коррупции задержали на взятке в Чернигове

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9918
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24974
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4311
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 30690
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32029
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1304
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2152
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2139
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5055
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2598
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4123 / 9693
  2. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3617 / 4078
  3. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3080 / 3504
  4. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 2869 / 3442
  5. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2365 / 2775
  6. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 2047 / 30690
  7. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1661 / 1933
  8. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1605 / 1834
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1502 / 24974
  10. Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам 1362 / 1571
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 53 / 9693
  2. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 23 / 2775
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 22 / 30690
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4078
  5. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 11 / 1884
  6. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 9 / 3504
  7. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 9 / 24974
  8. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 9 / 3442
  9. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 9 / 1933
  10. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 8 / 964
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.