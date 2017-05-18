В Чернигове за 700 тысяч грн памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве

В Чернигове памятник Богдану Хмельницкому реконструируют и развернут: лицом к центральной площади города и церкви, а спиной - к Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Фигуру Хмельницкого работы известного советского скульптора Ивана Кавалеридзе установят лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

В ведомстве напоминают, что по проекту архитектора Андрея Карнабеда, гетман должен стоять именно спиной к востоку. Но при строительстве объекта партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкома партии.

Поворот скульптуры гетмана на 180 градусов обойдется городскому бюджету у 700 тысяч грн.

Напомним, парламент одобрил наказание за георгиевские ленты.