Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В 12 часов в Украине объявят минуту молчания
В 12 часов в Украине объявят минуту молчания

В 12 часов в Украине объявят минуту молчания

Сегодня - день памяти жертв депортации крымских татар

18.05.17 1512
100

18 мая - навсегда останется черной страницей в истории крымских татар и всего Крыма. В этот день в 1944 году порядка 200 тысяч человек, обвиненных советским руководством в коллаборационизме, депортировали с родной земли. Почти три недели стариков, женщин и детей везли в вагонах, предназначенных для скота. Везли за тысячи километров от Крыма, чтобы навсегда лишить самого дорогого - Родины.

Но своей преступной цели инициаторы не добились. Не добились, потому что народ не забыл. Нет ни одной крымскотатарской семьи, не пострадавшей от депортации. Очевидцы той страшной трагедии помнят ее до мельчайших подробностей. Погибшие по дороге в Среднюю Азию и на Урал, тяжелая жизнь в нечеловеческих условиях, многочисленные унижения, оскорбления и закрепленный за каждым ярлык “предатель советского народа”. Из года в год свидетели передают потомкам ту горькую и страшную правду. Рассказывают, чтобы знали. Рассказывают, чтобы помнили. 

В общей сложности было выселено 238,5 тысячи крымских татар, без учета демобилизованных военных. В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - дети до 18 лет, напоминает "Укринформ".

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом. В 12 часов объявят минуту молчания в память о жертвах депортации.  

В это же время во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата в течение 5 минут будут звонить колокола в знак солидарности с крымскотатарским народом и скорби. 

Поминальным звоном отметят этот день во Владимирском кафедральном соборе и монастырях - Михайловском Златоверхом, Михайловском Выдубицком и Феодосиевском. 

В 18 часов начнется митинг на Майдане Незалежности, посвященный памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме Киева скорбные мероприятия пройдут во многих городах Украины - Херсоне, Львове, Виннице, Чернигове, Житомире, Одессе и ряде других.  

Напомним, Чубаров призвал 18 мая помолиться о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Оккупанты отпустили задержанного крымского татарина ИзетоваЧубаров призвал 18 мая помолиться о жертвах геноцида крымскотатарского народаОккупанты избили и похитили сына главы Судакского меджлиса

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9917
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24974
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4311
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 30685
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32029
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1304
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2152
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2138
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5055
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2597
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4123 / 9692
  2. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3617 / 4078
  3. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3080 / 3504
  4. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 2869 / 3441
  5. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2365 / 2774
  6. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 2047 / 30685
  7. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1661 / 1933
  8. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1605 / 1834
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1502 / 24974
  10. Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам 1362 / 1570
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 53 / 9692
  2. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 23 / 2774
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 22 / 30685
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4078
  5. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 11 / 1883
  6. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 9 / 3504
  7. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 9 / 24974
  8. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 9 / 3441
  9. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 9 / 1933
  10. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 8 / 964
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.