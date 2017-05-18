В 12 часов в Украине объявят минуту молчания

18 мая - навсегда останется черной страницей в истории крымских татар и всего Крыма. В этот день в 1944 году порядка 200 тысяч человек, обвиненных советским руководством в коллаборационизме, депортировали с родной земли. Почти три недели стариков, женщин и детей везли в вагонах, предназначенных для скота. Везли за тысячи километров от Крыма, чтобы навсегда лишить самого дорогого - Родины.

Но своей преступной цели инициаторы не добились. Не добились, потому что народ не забыл. Нет ни одной крымскотатарской семьи, не пострадавшей от депортации. Очевидцы той страшной трагедии помнят ее до мельчайших подробностей. Погибшие по дороге в Среднюю Азию и на Урал, тяжелая жизнь в нечеловеческих условиях, многочисленные унижения, оскорбления и закрепленный за каждым ярлык “предатель советского народа”. Из года в год свидетели передают потомкам ту горькую и страшную правду. Рассказывают, чтобы знали. Рассказывают, чтобы помнили.

В общей сложности было выселено 238,5 тысячи крымских татар, без учета демобилизованных военных. В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - дети до 18 лет, напоминает "Укринформ".

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом. В 12 часов объявят минуту молчания в память о жертвах депортации.

В это же время во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата в течение 5 минут будут звонить колокола в знак солидарности с крымскотатарским народом и скорби.

Поминальным звоном отметят этот день во Владимирском кафедральном соборе и монастырях - Михайловском Златоверхом, Михайловском Выдубицком и Феодосиевском.

В 18 часов начнется митинг на Майдане Незалежности, посвященный памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме Киева скорбные мероприятия пройдут во многих городах Украины - Херсоне, Львове, Виннице, Чернигове, Житомире, Одессе и ряде других.

Напомним, Чубаров призвал 18 мая помолиться о жертвах геноцида крымскотатарского народа.