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Главная » Страна » В Украине отмечается День вышиванки

В Украине отмечается День вышиванки

В Украине отмечается День вышиванки
Фото: Folk Ukraine

Праздник основан в 2007 году студенткой Черновицкого университета, а уже в следующем году он стал всеукраинским

18.05.17 194
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В четверг, 18 мая, в Украине отмечается "День вышиванки". 

Традиция отмечать этот праздник возникла в 2006 году. 

Он призван сохранить народные традиции ношения этнической вышитой одежды, и проходящий ежегодно в третий четверг мая.

Всеукраинская акция "День украинской вышиванки" основана студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета им.Юрия Федьковича Лесей Воронюк в 2007 году.

Со временем инициативу стали активнее поддерживать по всей стране. В 2015 году 38 стран мира приняли участие в акции "Подари вышиванку защитнику".

Напомним, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.

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