В четверг, 18 мая, в Украине отмечается "День вышиванки".
Традиция отмечать этот праздник возникла в 2006 году.
Он призван сохранить народные традиции ношения этнической вышитой одежды, и проходящий ежегодно в третий четверг мая.
Всеукраинская акция "День украинской вышиванки" основана студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета им.Юрия Федьковича Лесей Воронюк в 2007 году.
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Со временем инициативу стали активнее поддерживать по всей стране. В 2015 году 38 стран мира приняли участие в акции "Подари вышиванку защитнику".
Напомним, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.