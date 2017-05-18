Самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год

В Киеве с начала 2017 года подали декларации более 2 тыс. лиц, которые получили доход более 1 млн гривен..
Об этом сообщила руководитель Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.
По ее словам, в этом году количество поданных деклараций намного меньше, а вот суммы, которые подлежат уплате в бюджет, больше.
"Что касается столичных миллионеров, почти 2 тыс лиц, которые получили доход свыше 1 миллиона гривен, подали декларации о доходах. В своих декларациях они задекларировали 12,7 миллиардов гривен, из которых к уплате в бюджет согласован почти 0,5 млрд гривен НДФЛ и свыше 48 миллионов гривен военного сбора", – заявила Демченко.
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Самым возрастным миллионером нынешней кампании оказался 99-летний житель Шевченковского района столицы, который задекларировал свыше 58 млн грн от продажи недвижимости.
Родители самого молодого миллионера – жителя Оболони, которому исполнился 1 год, - отметили в декларации наследство малыша на сумму 1 млн грн.
Наибольшая сумма задекларированного дохода зафиксирована в Шевченковском районе Киева – 330,7 миллионов гривен.