Самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год

В Киеве с начала 2017 года подали декларации более 2 тыс. лиц, которые получили доход более 1 млн гривен..

Об этом сообщила руководитель Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

По ее словам, в этом году количество поданных деклараций намного меньше, а вот суммы, которые подлежат уплате в бюджет, больше.

"Что касается столичных миллионеров, почти 2 тыс лиц, которые получили доход свыше 1 миллиона гривен, подали декларации о доходах. В своих декларациях они задекларировали 12,7 миллиардов гривен, из которых к уплате в бюджет согласован почти 0,5 млрд гривен НДФЛ и свыше 48 миллионов гривен военного сбора", – заявила Демченко.

Самым возрастным миллионером нынешней кампании оказался 99-летний житель Шевченковского района столицы, который задекларировал свыше 58 млн грн от продажи недвижимости.

Родители самого молодого миллионера – жителя Оболони, которому исполнился 1 год, - отметили в декларации наследство малыша на сумму 1 млн грн.

Наибольшая сумма задекларированного дохода зафиксирована в Шевченковском районе Киева – 330,7 миллионов гривен.

Напомним, всего 1% украинцев за рубежом работают легально.