Спецназ вошел в поселок под Харьковом

В населенный пункт Ольшаны Харьковской области, где накануне произошла массовая драка со стрельбой, ввели спецназ.

Об этом сообщила спикер полиции региона Елена Баранник, пишет 112-Украина.

"Действительно, патрулируют, в том числе, бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей", - уточнила она.

Представитель полиции также добавила, что ситуация на месте находится под контролем.

Напомним, в селе Ольшаны Харьковской области произошла массовая драка со стрельбой. Всего в столкновении приняли участие около 20 человек. В результате пострадали четверо мужчин, они были госпитализированы. Позже один из них умер. По данным полиции, инцидент произошел "на почве длительной бытовой вражды".