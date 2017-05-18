Рада отклонила рекомендации СНБО ввести санкции против Януковича и его окружения

Верховная Рада отклонила постановление относительно внесения на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, бывших чиновников из его окружения, а также бизнесменов.

За соответствующее постановление №5350 о защите национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, проголосовали всего 202 народных депутата при 226 необходимых.

Спикер ВР Андрей Парубий дважды поставил на голосование возвращение к рассмотрению этот вопроса, предложения также не набрали необходимого количества голосов.

"К сожалению, голосов нет. Постановление отклонено", - отметил Парубий.

Напомним, 15 мая стало известно, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на сумму $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков (около $258,6 млн).