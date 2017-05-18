Арбузова Интерпол больше не ищет, - адвокат

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Генпрокуратура выдвинула ему новые обвинения. Об этом заявляет адвокат Арбузова Сергей Ковалев.

"Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы ГПУ и наши аргументы. Мы их обнародовать не будем, не имеем права", - цитируют украинские СМИ слова Ковалева, сказанные им на брифинге в четверг в Киеве.

Вместе с тем, он проинформировал, что Генпрокуратура объявила подозрение Арбузову по делу Укртелекома. При помощи этого, по мнению адвоката, вновь пытаются добиться объявление Арбузова в розыск. "Делу Укртелекома три года, ранее наш подзащитный там не фигурировал", - сказал Ковалев.

"Официального документа о подозрении мы пока не получали. Когда получим, то обратимся в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Также примем все меры для доказательства невиновности Арбузова", - отметил Ковалев.

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