Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Арбузова Интерпол больше не ищет, - адвокат

Арбузова Интерпол больше не ищет, - адвокат

Арбузова Интерпол больше не ищет, - адвокат
Сергей Арбузов / Фото: zn.ua

Генпрокуратура выдвинула экс-главе НБУ новые обвинения

18.05.17 130
000

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Генпрокуратура выдвинула ему новые обвинения. Об этом заявляет адвокат Арбузова Сергей Ковалев.

"Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы ГПУ и наши аргументы. Мы их обнародовать не будем, не имеем права", - цитируют украинские СМИ слова Ковалева, сказанные им на брифинге в четверг в Киеве.

Вместе с тем, он проинформировал, что Генпрокуратура объявила подозрение Арбузову по делу Укртелекома. При помощи этого, по мнению адвоката, вновь пытаются добиться объявление Арбузова в розыск. "Делу Укртелекома три года, ранее наш подзащитный там не фигурировал", - сказал Ковалев.

"Официального документа о подозрении мы пока не получали. Когда получим, то обратимся в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Также примем все меры для доказательства невиновности Арбузова", - отметил Ковалев.

Напомним, Рада отклонила рекомендации СНБО ввести санкции против Януковича и его окружения.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ГПУ сообщила Арбузову о подозрении в незаконном финансировании создания телекоммуникационной сетиЛуценко пообещал решить проблему с вип-беглецамиИнтерпол отказался объявлять в розыск Онищенко

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10074
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 25119
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4365
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 31292
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32137
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1322
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2163
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2154
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5089
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2626
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4123 / 9796
  2. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3617 / 4087
  3. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3080 / 3586
  4. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 2869 / 3628
  5. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2365 / 2902
  6. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 2047 / 31292
  7. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1661 / 1955
  8. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1605 / 1856
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1502 / 25119
  10. Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам 1362 / 1598
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 55 / 9796
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 32 / 31292
  3. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 26 / 2902
  4. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 15 / 1933
  5. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 11 / 1129
  6. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4087
  7. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 10 / 3628
  8. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 9 / 3586
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 9 / 25119
  10. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 9 / 1955
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.