Планируя приложение для денежных переводов MOSST , разработчики подготовили целый ряд пользовательских сценариев, описывающих поведение приложения во взаимодействии с пользователями определенных категорий: фрилансер, молодая мама, бизнесмен, продавец товаров на онлайн-площадках. Сегодня мы расскажем об общих характеристиках, которые были выбраны для всех пользовательских сценариев

Мобильное приложение должно быть удобным. Эта аксиома определяет популярность или провал нового продукта, выходящего на рынок. Для финансовых приложений, использующихся, в частности, для денежных переводов, не менее важным фактором является их защищенность. Приложение «MOSST. Денежные переводы» может считаться одним из наиболее защищенных на украинском рынке. Кроме обязательного ПИН-кода, устанавливаемого пользователем, для верификации владельца приложения могут использоваться биометрические данные - скан отпечатка пальца и селфи пользователя. Использованные в приложении технологии обеспечивают уникальный для украинского рынка уровень защищенности.

Кроме этого, разработчики стараются сделать одно из самых удобных приложений в своей сфере. Так, сознательно решили отказаться от финансовых и деловых терминов, описав все функции обычным разговорным языком. В процессе создания перевода пользователь видит на экране приложения прогресс-бар на три шага. При переводе с помощью номера телефона получателя система, анализируя телефонную книгу, автоматически предлагает заполнить поле с номером телефона получателя.

Стоит отметить, что для получения доступа к полному функционалу, необходимо пройти процедуру регистрации (к слову, в честь начала работы на украинском рынке, получение премиум-аккаунта абсолютно бесплатно). Вся процедура весьма проста: требуется лишь указать номер телефона пользователя и придумать ПИН-код. По желанию, можно добавить биометрическую регистрацию.

В этом случае пользователь получает доступ к расширенному функционалу, в который входит большое количество функций, например:

- возможность перевода средств пользователю из контакт-книги смартфона;

- в списке контактов будут отображаться пользователи из контакт-листа, уже установившие себе приложение;

- расширенная история транзакций, в которой можно просмотреть детали перевода, а также - открыть квитанцию. Впоследствии её можно переслать на почту или, например, в Viber для подтверждения перевода;

- возможность добавлять в приложение свои и чужие карточки. Особенно интересной опцией являются карточки получателей. Этот функционал удобен для повторяющихся переводов - не надо каждый раз заново вводить номер карты;

- получение MOSST-тэга — внутреннего никнейма системы. С его помощью можно переводить средства пользователям системы: не требуется ни номер карточки, ни телефонный номер - лишь этот тэг

Также среди преимуществ использования приложения — доступ к функционалу «Контакты», в котором можно легко найти необходимого пользователя, которому можно сформировать перевод нажатием клавиши «Отправить деньги» возле контакт-записи. Для перевода денег пользователю из контакт-листа, все данные получателя заполняются в форме автоматически, отправителю необходимо лишь внести свою информацию.