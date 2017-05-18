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Инновации Приложение MOSST. Денежные переводы: удобство для пользователя

<span class="label">Инновации</span> Приложение MOSST. Денежные переводы: удобство для пользователя

Планируя приложение для денежных переводов MOSST, разработчики подготовили целый ряд пользовательских сценариев, описывающих поведение приложения во взаимодействии с пользователями определенных категорий: фрилансер, молодая мама, бизнесмен, продавец товаров на онлайн-площадках. Сегодня мы расскажем об общих характеристиках, которые были выбраны для всех пользовательских сценариев

18.05.17 49
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Мобильное приложение должно быть удобным. Эта аксиома определяет популярность или провал нового продукта, выходящего на рынок. Для финансовых приложений, использующихся, в частности, для денежных переводов, не менее важным фактором является их защищенность. Приложение «MOSST. Денежные переводы» может считаться одним из наиболее защищенных на украинском рынке. Кроме обязательного ПИН-кода, устанавливаемого пользователем, для верификации владельца приложения могут использоваться биометрические данные - скан отпечатка пальца и селфи пользователя. Использованные в приложении технологии обеспечивают уникальный для украинского рынка уровень защищенности. 

Кроме этого, разработчики стараются сделать одно из самых удобных приложений в своей сфере. Так, сознательно решили отказаться от финансовых и деловых терминов, описав все функции обычным разговорным языком. В процессе создания перевода пользователь видит на экране приложения прогресс-бар на три шага. При переводе с помощью номера телефона получателя система, анализируя телефонную книгу, автоматически предлагает заполнить поле с номером телефона получателя. 

Стоит отметить, что для получения доступа к полному функционалу, необходимо пройти процедуру регистрации (к слову, в честь начала работы на украинском рынке, получение премиум-аккаунта абсолютно бесплатно). Вся процедура весьма проста: требуется лишь указать номер телефона пользователя и придумать ПИН-код. По желанию, можно добавить биометрическую регистрацию.

В этом случае пользователь получает доступ к расширенному функционалу, в который входит большое количество функций, например:

- возможность перевода средств пользователю из контакт-книги смартфона;

- в списке контактов будут отображаться пользователи из контакт-листа, уже установившие себе приложение;

- расширенная история транзакций, в которой можно просмотреть детали перевода, а также - открыть квитанцию. Впоследствии её можно переслать на почту или, например, в Viber для подтверждения перевода;

- возможность добавлять в приложение свои и чужие карточки. Особенно интересной опцией являются карточки получателей. Этот функционал удобен для повторяющихся переводов - не надо каждый раз заново вводить номер карты;

- получение MOSST-тэга — внутреннего никнейма системы. С его помощью можно переводить средства пользователям системы: не требуется ни номер карточки, ни телефонный номер - лишь этот тэг

Также среди преимуществ использования приложения — доступ к функционалу «Контакты», в котором можно легко найти необходимого пользователя, которому можно сформировать перевод нажатием клавиши «Отправить деньги» возле контакт-записи. Для перевода денег пользователю из контакт-листа, все данные получателя заполняются в форме автоматически, отправителю необходимо лишь внести свою информацию.

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