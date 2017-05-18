Мобильное приложение должно быть удобным. Эта аксиома определяет популярность или провал нового продукта, выходящего на рынок. Для финансовых приложений, использующихся, в частности, для денежных переводов, не менее важным фактором является их защищенность. Приложение «MOSST. Денежные переводы» может считаться одним из наиболее защищенных на украинском рынке. Кроме обязательного ПИН-кода, устанавливаемого пользователем, для верификации владельца приложения могут использоваться биометрические данные - скан отпечатка пальца и селфи пользователя. Использованные в приложении технологии обеспечивают уникальный для украинского рынка уровень защищенности.
Кроме этого, разработчики стараются сделать одно из самых удобных приложений в своей сфере. Так, сознательно решили отказаться от финансовых и деловых терминов, описав все функции обычным разговорным языком. В процессе создания перевода пользователь видит на экране приложения прогресс-бар на три шага. При переводе с помощью номера телефона получателя система, анализируя телефонную книгу, автоматически предлагает заполнить поле с номером телефона получателя.
Стоит отметить, что для получения доступа к полному функционалу, необходимо пройти процедуру регистрации (к слову, в честь начала работы на украинском рынке, получение премиум-аккаунта абсолютно бесплатно). Вся процедура весьма проста: требуется лишь указать номер телефона пользователя и придумать ПИН-код. По желанию, можно добавить биометрическую регистрацию.
В этом случае пользователь получает доступ к расширенному функционалу, в который входит большое количество функций, например:
- возможность перевода средств пользователю из контакт-книги смартфона;
- в списке контактов будут отображаться пользователи из контакт-листа, уже установившие себе приложение;
- расширенная история транзакций, в которой можно просмотреть детали перевода, а также - открыть квитанцию. Впоследствии её можно переслать на почту или, например, в Viber для подтверждения перевода;
- возможность добавлять в приложение свои и чужие карточки. Особенно интересной опцией являются карточки получателей. Этот функционал удобен для повторяющихся переводов - не надо каждый раз заново вводить номер карты;
- получение MOSST-тэга — внутреннего никнейма системы. С его помощью можно переводить средства пользователям системы: не требуется ни номер карточки, ни телефонный номер - лишь этот тэг
Также среди преимуществ использования приложения — доступ к функционалу «Контакты», в котором можно легко найти необходимого пользователя, которому можно сформировать перевод нажатием клавиши «Отправить деньги» возле контакт-записи. Для перевода денег пользователю из контакт-листа, все данные получателя заполняются в форме автоматически, отправителю необходимо лишь внести свою информацию.