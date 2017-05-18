В Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы

В Украине появился сайт, на котором все желающие могут ознакомиться с деталями пенсионной реформы.
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы Правительства Дмитрий Столярчук.
"Правительство начинает масштабную пенсионную реформу. Если человек честно работал всю жизнь, он будет гарантированно получать достойную пенсию. Цель предлагаемой реформы - восстановить социальную справедливость по отношению к нынешним пенсионерам. Также предлагается установить справедливые и единые для всех правила назначения пенсий", - пояснил Столярчук.
Он добавил, что в Украине был запущен сайт "Пенсионная реформа Правительства Гройсмана" с "наиболее полной информацией относительно правительственных инициатив, а также всеми необходимыми разъяснениями относительно этапов внедрения реформы".
Напомним, Гройсман обещает повысить пенсии с октября.