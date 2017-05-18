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Ситуация в Донбассе

Боевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ

Боевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ
ОБСЕ / Фото: newcoldwar.org

Обошлось без пострадавших

18.05.17 8
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики бросили дымообразующее устройство, вероятно дымовую гранату, в патруль миссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"17 мая патруль СММ в составе пятерых сотрудников на двух бронированных автомобилях находился в северо-восточной окраине подконтрольного "ДНР" г.Докучаевск (30 км к юго-западу от Донецка), следуя в западном направлении, позади зеленого грузовика военного типа (КАМАЗ-4350) с номерными знаками ДК-1823. Члены патруля миссии увидели шестерых мужчин в форме военного типа, которые сидели в задней части грузового отсека грузовика", - отметили в ОБСЕ.

"В 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из тех мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), которое упало примерно в 10 метрах перед первым автомобилем СММ. Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ миновал это устройство, в конце концов обогнал грузовик и поехал дальше в ближайшее известное наблюдателям безопасное место в Докучаевске", - рассказали наблюдатели.

"В 14:20 тот же патруль СММ, возвращаясь на базу, остановился на месте инцидента и увидел рядом с ним следы горения на асфальте и траве, но остатков никакого устройства найти не удалось. Патруль миссии благополучно вернулся на свою базу в Донецке. Ни один из автомобилей СММ не был поврежден. СММ сообщила об этом инциденте Совместному центру по контролю и координации (СЦКК)", - добавили в ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

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