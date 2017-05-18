Суд рассмотрит дело о госизмене Януковича 29 мая

Об этом в четверг, 18 мая, заявил председательствующий судья Владислав Девятко во время судебного заседания, которое на своем канале в YouTube транслировала Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

"Для обеспечения права на защиту обвиняемого ходатайство защиты удовлетворить и предоставить время ознакомиться с материалами, которыми прокурор обосновывает ходатайство о специальном судебном производстве. В деле объявляется перерыв до 10:00 29 мая", - сказал он.

Кроме того, Девятко попросил защиту быть готовой высказать мнение относительно назначения или неназначения дела к рассмотрению, а также по специальному судебному производству и суду присяжных.

Во время заседания адвокаты отметили, что ходатайство о специальном судопроизводстве содержится на 717 страницах, соответственно им нужно ознакомиться с этими материалами.

Также, по словам защитников, им нужно изучить вопрос о суде присяжных по делу их клиента, поэтому адвокаты попросили суд предоставить им хотя бы три дня для ознакомления с дополнительными материалами прокуратуры.

Напомним, Ростовский суд не будет организовывать видеодопрос Януковича 18 мая.