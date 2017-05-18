Дом на Милютенко / Фото из открытых источников

Активисты устроили драку с охранниками, чтобы попасть в зал заседаний

Сегодня, 18 мая, во время заседания сессии Киевсовета жители аварийного дома по улице Милютенко 23-А устроили протест.

Они в очередной раз пытались привлечь внимание депутатов к проблеме расселения так называемого "дома-убийцы".

Об этом стало известно из сообщения издания "Вечерний Киев".

Сначала активисты устроили драку с охранниками, чтобы попасть в зал заседаний. После чего пытались заблокировать депутатов.

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К митингующим вышел мэр Виталий Кличко и пытался их успокоить.

"Я прошу вас выделить одного-двух представителей и все требования, которые у вас есть, мы сейчас будем рассматривать", - пообещал Кличко.

Напомним, жители общежития по ул. Милютенко, 23-А свой дом называют "домом-убийцей", потому что в коридорах царит невероятная вонь из-за наличия 39 видов грибков. В их числе и т.н. "убийцы иммунитета", которые провоцируют рак легких, туберкулез и астму. Уровень концентрации токсинов в воздухе дома превышает норму в 13 раз.

Строительство нового дома для жильцов "дома-убийцы" планировалось начать в октябре прошлого года, но до сих пор не начали.