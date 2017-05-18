Верховная Рада отменила закон Савченко

Теперь в случае лишения свободы предварительное заключение будет засчитываться судом в срок наказания "день за день"

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, которыми отменяется так называемый "закон Савченко".

За соответствующий законопроект №5534 проголосовали 227 народных депутатов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте парламента.

Таким образом, в случае лишения свободы предварительное заключение будет засчитываться судом в срок наказания "день за день" (раньше "день за два", благодаря чему осужденные могли освободиться раньше).

Напомним, Верховная Рада Украины приняла внесенный народным депутатом Надеждой Савченко законопроект 26 ноября 2015 года.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечал, что к закону необходимо внести изменения, согласно которым лицам, совершившим тяжкие преступления, не будет предоставляться право на досрочное освобождение. Также в Генпрокуратуре выступали за изменения к закону в связи с его опасностью для общества - применение судами этого закона позволило досрочно выйти на свободу и значительно уменьшить сроки наказания самым опасным преступникам. Среди них - совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийства, изнасилования, грабежи и разбой.