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Новости партнеров ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017: новый дизайн медали, кубки и призовые

<span class="label">Новости партнеров</span> ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017: новый дизайн медали, кубки и призовые

25 июня в Одессе состоится главное беговое событие города - ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. Это второй международный Одесский полумарафон, организованный компанией Run Ukraine

18.05.17 42
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В этом году Южная Пальмира соберет около 2000 участников на старте, объединенных любовью к бегу и активной жизни. Приобщиться к событию может каждый желающий - стоит только выбрать дистанцию ​​под свои возможности. Традиционно организаторы предлагают четыре индивидуальные дистанции: 21 0975 км, 10 км, 5 км и 2 км. Кроме индивидуальных забегов, состоятся эстафетные и корпоративные соревнования. Как и в прошлом году, пройдут детские старты на дистанциях 1000 м, 500 м и 100 м. Впервые любители бега смогут принять участие всей семьей - для них организовали Family Run 2 km. Об этом сообщили организаторы 17 мая во время презентации проекта в Impact Hub Odessa.

Всем финишерам главной и эстафетной дистанции вручают уникальные памятные медали, дизайн которых обновился по сравнению с прошлым годом. Главная медаль полумарафона в этом году будет с изображением герцога де Ришелье. Именно его выбрали участники среди других известных одесситов во время онлайн-голосования на сайте Одесского полумарафона. Создание нового дизайна медалей инициировали организаторы, учитывая историю города и образы выдающихся людей, чья деятельность изменила к лучшему Одессу и прославила ее. Эта концепция применяется в дизайне медалей каждого мероприятия лиги Run Ukraine Running League 2017.

На презентации Одесского полумарафона генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий подчеркнул: в этом году беговое мероприятие станет более доступным для начинающих. Тем, кто только начинает свой беговой путь, организаторы предлагают принять участие в благотворительном забеге «Переможці» (2 км) и поддержать ампутированных ветеранов АТО.

"Все наши беговые старты - это больше, чем спорт. Мы регулярно инициируем благотворительные акции, ведь это наша обязанность. Во время регистрации на забег "Переможці" 50% стартового взноса будут перечислены на приобретение спортивного протезирования для тех, кто пострадал в АТО. В этом году нашим титульным партнером выступил промышленный мировой лидер - ОАО АрселорМиттал Кривой Рог. Когда большой бизнес приобщается к популяризации беговых мероприятий, это свидетельствует о положительных изменениях", - комментирует Дмитрий Черницкий.

Символический забег посвященный одноименному социальному проекту телеканала "1+1". Первый забег "Переможці" состоялся в этом году во время седьмого международного Киевского полумарафона и собрал 100 000 гривен на спортивное протезирование для Алексея Авенасяна; он служил в 55-й артиллерийской бригаде. Во время боевых действий парень был ранен в Иловайскому котле. Сейчас он возвращается к активной жизни, которую заслуживает.

25 июня в рамках Одесского полумарафона впервые состоится бесплатный забег сотрудников силовой отрасли Security Cup 5 km, участие в котором смогут принять работники Национальной полиции, СБУ, пожарных служб.

Вместе с развитием бегового комьюнити увеличивается и призовой фонд ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. В этом году он будет составлять 50 000 грн. Абсолютные победители среди мужчин и женщин получат по 5000 гривен.

Чтобы одержать победу, стоит заранее готовиться к старту. Специально для будущих участников Одесского полумарафона компания Run Ukraine проведет серию бесплатных беговых тренировок Open Run Day. Первое занятие состоится 20 мая. Тренировки будут проходить каждую субботу для различных групп подготовки.

Официальный сайт события: odesahalfmarathon.org.

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