В Запорожье самолет МАУ едва не разбился, приземлившись на незастывший бетон

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 18 мая во время посадки в Запорожье выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием и получил серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолет выполнял рейс PS085 Киев - Запорожье.

С 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. 17 мая аэропорт Запорожья уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты.

"Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпания приняла решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье - Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки", - говорится в сообщении.

Пассажирам рейсов PS086 и PS088, которые задерживаются из-за происшествия на другие рейсы, будет предоставлен весь спектр услуг, предусмотренных международными нормативами в подобных ситуациях: питание и напитки, поселение в гостиницу, трансфер по маршруту аэропорт – гостиница – аэропорт. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты вылета ближайшими рейсами. Пассажирам, принявшим решение остаться в Запорожье, будет возмещена стоимость билета.

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Для расследования инцидента МАУ создала комиссию с привлечением специалистов Государственной авиационной службы Украины. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы авиакомпании будут выполняться в/из аэропорта Днепра.