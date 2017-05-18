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Новости партнеров Телеканал Еспресо презентовал книжную премию

<span class="label">Новости партнеров</span> Телеканал Еспресо презентовал книжную премию

В четверг, 18 мая, в рамках Книжного Арсенала телеканал Еспресо презентовал собственную книжную премию “Еспресо. Выбор читателей”

18.05.17 26
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Сегодня в Украине множество самых разнообразных премий, которые отмечают писателей, начинающих авторов и издателей. По условиям большинства из них победителей определяют эксперты. Цель Еспресо - определить победителей голосованием читателей.
«Мы хотим, чтобы украинцы читали больше. Хотим как можно больше им в этом помогать: выбирать лучшие и интересные книги, а книгам - находить своего читателя», - отметил директор по маркетингу телеканала Еспресо Николай Тыпусяк.
Премия определит лучшие книги в двух номинациях: взрослая литература (книги, рассчитаные на аудиторию старше 18-ти лет) и детская литература (книги для детей и подростков).
Организаторы премии планируют, что в дальнейшем количество номинаций будет увеличиваться, ведь украинское книжное пространство очень разнообразно.
Книжная премия “Еспресо. Выбор читателей” охватывает широкую аудиторию читателей и экспертов.
Первый этап конкурса начнется уже через две недели — 1 июня. В течение месяца Еспресо будет принимать предложения от украинских издательств, экспертов и читателей. Таким образом будет сформирован длинный список книг. Второй этап продлится в течение июля. Экспертным голосованием определятся 3 финалиста в каждой номинации. Последний, третий этап, будет определять победителя. С августа по октябрь читатели будут выбирать победителей в библиотеках.
«Именно этот этап отличает нашу премию. На третьем этапе мы хотим привлечь библиотеки и читателей. Люди должны приходить в библиотеки и голосовать именно здесь, пройдя идентификацию. Чтобы мы знали своего читателя, который проголосовал: кто это, сколько ему лет, его фамилия и имя. Мы поговорили с библиотекарями, они с энтузиазмом восприняли нашу идею. Существует иллюзия, что читать сейчас дорого: мол, книги дорогие, не все могут себе позволить. Мы считаем, что для людей, которые хотят читать, существуют библиотеки», - рассказал Николай Типусяк.
Еспресо планирует и дальше развивать этот проект.
«Это первый, но точно не последний шаг со стороны Еспресо. Люди, которые будут приходить к нам посредством этой премии, получат ротацию на телевидении, на сайте, возможно, мы найдем новые лица. Мы поддерживаем эту премию и сделаем ее регулярной, чтобы она происходила каждый год», - рассказал шеф-редактор телеканала Василий Рябчук.
Еспресо будет информировать зрителей и читателей о ходе голосования на всех его этапах.

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