Порошенко назвал ошибку, из-за которой РФ в конце концов оккупировала Крым

К оккупации Россией Крыма привела идеологическая ошибка украинских властей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время вечера-реквиема в Киеве ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Укринформ.

"Наполнение, так сказать, автономии Крыма исключительно пророссийским содержанием было большой ошибкой. А цена такого просчета оказалась слишком высокой", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в 2014 году, незадолго до 70-й годовщины депортации крымскотатарского народа, "уже постсоветская, но так же авторитарная Россия аннексировала украинский Крым".

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.