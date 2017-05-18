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Главная » Страна » Проект развязки на Шулявке в Киеве предусматривает снос завода "Большевик"
Проект развязки на Шулявке в Киеве предусматривает снос завода "Большевик"
Шулявский мост / Фото: abcnews.com.ua

Проект развязки на Шулявке в Киеве предусматривает снос завода "Большевик"

Проект представлен институтом Киевдормостпроект

18.05.17 677
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Градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции дорожной развязки возле метро "Шулявская", который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода "Большевик". Соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета, передает 112 Украина со ссылкой на Украинские новости.

Проект был представлен институтом "Киевдормостпроект".

Проект развязки представляет собой неполный "клевер", что предусматривает снос корпуса завода "Большевик" и строительство на его месте петли. Он предполагает строительство поворота с ул. Довженко на проспект Победы и два съезда с путепровода на проспект Победы.

Проект не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении "Киевавтодора".

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила одно авто.

В связи с этим несколько троллейбусных маршрутов изменили схему движения. Водителей, планировавших поездку в центр через Шулявский путепровод, попросили не использовать собственный транспорт или воспользоваться объездными маршрутами. Позже движение по мосту восстановили в ограниченном режиме. 

28 февраля Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также главу Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые существуют в районе, что повлекло за собой обвал мостового перехода возле метро "Шулявская". Позже заявление на увольнение написал и директор КК "Киевпасстранс" Александр Густелев. 

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