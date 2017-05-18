Генпрокуратура подготовила подозрение Сталину и Берии в деле о депортации крымских татар

Прокуратура Автономной республики Крым подписала уведомление о подозрении советскому вождю Иосифу Сталину и его подельнику Лаврентию Берии в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В декабре 2015 года прокуратура АРК начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Спецификой этого уголовного производства является то, что уже прошло 73 года с момента совершения тяжкого преступления, нахождение основной доказательной базы на территории других государств и необходимость установления большого количества потерпевших и свидетелей.

В прокуратуре отметили, что с целью восстановления исторической справедливости в кратчайшие сроки следователи прокуратуры прилагали максимальные усилия для получения неоспоримых доказательств вины советской власти.

За полтора года в ходе досудебного следствия в государственные архивы направлено 53 запроса, 52 - в высшие учебные заведения и 67 - в научных библиотек. Информация собиралась по всем учреждениям на территории Украины. Полученная информация была обработана и составлена в 103 протокола осмотра указанных документов.

С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей, прокуратура Крыма направила запросы о международной правовой помощи в Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию.

Кроме этого, было просмотрено 310 томов уголовного дела, в котором 13.01.2010 вынесено постановление, согласно которому Голодомор украинского народа 1932-1933 годов признали геноцидом, а представителей органов государственной власти СССР Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и других признали виновными в организации и совершении указанного преступления.

На сегодня установлено более 250 семей - потенциальных потерпевших, а это более 1000 человек. В качестве свидетелей и потерпевших допрошено 63 человека, из которых 45 - жители временно оккупированной территории Крыма.

Для наличия надлежащей доказательной базы в ходе судебного разбирательства в указанном уголовном производстве совместно с представителями Меджлиса крымскотатарского народа составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представители советской власти совершили действия по насильственному переселению.

На основании полученных материалов следствие назначило демографическую экспертизу.

16 мая получено заключение эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины. В нем четко указано, что именно насильственное переселение в 1944 году более 225 000 представителей крымскотатарского народа и других национальных групп с территории полуострова для проживания в неприспособленных районов Союза Советских Социалистических Республик, совершенного представителями органов государственной власти Советского Союза, привело к частичному физическому их уничтожению.

Полученные результаты свидетельствуют, что трагические события, связанные с тотальной депортацией крымских татар в 1944 году и последующим насильственным содержанием их в местах изгнания, были одним из широкомасштабных преступлений советского режима. Во время депортации и в местах спецпоселений от болезней, эпидемий и голода погибла почти половина из депортированных крымских татар. Не удалось выжить при транспортировке в спецпоселений большому количеству детей и пожилых людей.

"На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.442 УК Украины Сталин и Берия Лаврентию Павловичу, - сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов. - Это только начало, в рамках данного досудебного расследования мы установим другие участники, предварительно мы установили непосредственных исполнителей данного преступного приказа".

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который также был приглашен на эту встречу, заявил, что давно уже настаивали на проведении расследования, однако это стало возможным только после Революции достоинства. По его словам, это очень большая моральная поддержка для крымскотатарского народа, который снова оказался в условиях оккупации. Также Джемилев напомнил, что Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения прокуратуры АРК Светлана Блудова подписала уведомление о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

"С моей точки зрения, историю менять невозможно. История ничему не учит, она только наказывает тех, кто не учит ее уроки. И дело против геноцида украинского народа, и дело о геноциде крымскотатарского народа является актом справедливости, который должен символизировать невозможность повторения этого снова", - подчеркнул генпрокурор Юрий Луценко.