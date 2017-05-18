МАУ временно отменила полеты в Запорожье из-за инцидента в аэропорту

"Международные авиалинии Украины" заявили о временной остановке полетов в/из Запорожья из-за инцидента во время посадки в этом аэропорту с воздушным судном компании, которое 18 мая выполняло рейс PS 085 из Киева. Об этом сообщает avianews.com.

Как уточнили в авиакомпании, в момент касания переднее шасси самолета попало на участок взлетно-посадочной полосы с незастывшим бетонным покрытием, в результате чего бетонный раствор попал на стойки шасси и нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крыла.

"Степень возможных повреждений самолета будет определена специально созданной комиссией по расследованию данного случая. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы МАУ будут выполняться в/из аэропорта Днипра", - отметили в МАУ.

В официальном заявлении авиаперевозчика говорится, что 17 мая аэропорт Запорожья телеграммой уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая и прекращении действия NOTAM №1239 и №1241, начиная с 00:00 18 мая 2017 года.

"В настоящий момент сотрудники Госавиаслужбы не входят в состав комиссии. Мы получили сообщение о случившемся и изучаем обстоятельства", - сказала пресс-секретарь ведомства Ирина Кустовская.

Гендиректор аэропорта Запорожье Виктор Бискупский сообщил, что самолет въехал на небольшой участок полосы, который был отремонтирован быстросхватывающейся смесью, и забрызгался.

"Самолет помыт и стоит чистый. Возможно, МАУ хочет перестраховаться и устроить этому самолету какую-то дополнительную проверку. Внешне визуально самолет никаких повреждений не получил", - сказал Бискупский.

По его словам, после данного случая аэропорт принял несколько рейсов.

"Сейчас наши специалисты дополнительно изучают, нужно ли нам вводить какие-то ограничения или нет. На тех участках, которые не подвергались ремонту, еще есть работы, которые нужно было бы выполнить. Возможно, мы введем какие-то ограничения, но они не будут глобальными", - отметил гендиректор аэропорта "Запорожье".

Напомним, аэропорт "Запорожье" закрыл на ремонт свою основную бетонную взлетно-посадочную полосу 26 марта. Предполагалось, что работы продлятся один месяц, однако они были продлены до 9 мая включительно. В аэропорту задержку с ремонтом объяснили неблагоприятными погодными условиями, во время которых нельзя было проводить ремонтные работы с соблюдением технологии.

10 мая аэропорт Запорожье возобновил работу бетонной полосы, однако с ограничениями - для взлета и посадки были доступны 2000 метров покрытия при общей длине полосы 2500 метров, еще 200 метров использовались как концевая полоса безопасности.

Согласно NOTAM аэропорта, ограничения по длине полосы действовали до 17 мая включительно.