В порту "Южный" углубят дно для строительства зернового терминала Cargill

Работа нового зернового терминала Cargill в порту "Южный" принесет Украине более 600 млн грн налогов и около $8 млн портовых сборов ежегодно.

Такая информация прозвучала в ходе подписания контракта на проведение дноуглубления в порту "Южный" между Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и китайской компанией China Harbour Engineering Company LTD (CHEC).

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сейчас важно быстро и качественно провести работы по дноуглублению.

"Сегодня мы можем подписать соглашение об участии Китая в развитии украинской инфраструктуры. Это важно. Китайский бизнес убедился, что новое украинское законодательство позволяет открыто и публично принимать участие в украинских тендерах и побеждать в них. Дноуглубительные работы, которые будут проводиться в результате этого тендера, очень много значат и являются масштабным проектом для Украины. Это увеличит возможности нашего порта "Южный". Это увеличит возможности для развития национальной экономики, что является одним из главных приоритетов для правительства", - подчеркнул Гройсман.

Дноуглубление акватории причалов №№23, 24 и 25 порта "Южный" предусмотрено инвестиционным проектом по строительству американской корпорацией Cargill зернового терминала мощностью 5 млн тонн в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран заинтересован в сотрудничестве с портами Украины

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, участие американских партнеров делает дноуглубление "Южного" быстроокупаемым проектом.

"Это первый шаг, от которого зависит не только имидж министерства или китайской компании, но и имидж Украины, Китая и Соединенных Штатов, которые реализуют в порту "Южный" проект стоимостью более $100 млн. От его реализации мы ожидаем создания сотен рабочих мест и дополнительных поступлений в бюджет", - отметил Омелян.

Напомним, 19 апреля 2017 года Кабинет министров Украины согласовал проведение дноуглубительных работ для строящегося зернового терминала корпорации Cargill в порту "Южный". Проект предполагает дноуглубление морского подходного канала до 19 метров и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта №№23, 24 и 25 - до 16 метров.

Инвестиционное соглашение о строительстве современного зернового терминала было подписано в феврале 2016 года. Согласно документу, Cargill инвестирует в строительство $100 млн. Общая стоимость проекта составит $150 млн. В порту "Южный" уже ведутся работы по строительству самих причалов, возле которых будет работать зерновой терминал Cargill. Работы на сухопутной части терминала выполнены на 40%. Запуск работы терминала запланирован на март 2018 года.