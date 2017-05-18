Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина 10 июня подаст апелляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича, - Данилюк

Украина 10 июня подаст апелляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича, - Данилюк

Украина 10 июня подаст апелляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича, - Данилюк
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

29 марта Высокий суд Лондона не признал обоснованность аргументов Украины в этом деле

18.05.17 142
000

Министерство финансов Украины 10 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Июнь месяц, 10 число… Это день, когда мы подаем (апелляцию, - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Украина обжалует решение Лондонского суда по "долгу Януковича".

Данилюк уточнил, что этот срок соответствуют ранее намеченным, добавив, что он может быть сдвинут в пределах одного дня.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Минфин предлагает ослабить влияние государства на госбанкиСтраны Персидского залива готовы вложиться в Украину, - ДанилюкВ Минфине объяснили, как будут поступать в бюджет "деньги Януковича"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10666
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 25831
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4484
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 32448
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32498
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1357
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2195
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2217
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5268
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2736
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4440 / 10020
  2. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 3649 / 4293
  3. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3646 / 4095
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3594 / 32448
  5. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3293 / 4617
  6. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2765 / 3051
  7. Спецназ вошел в поселок под Харьковом 2145 / 3577
  8. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1855 / 25831
  9. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1728 / 1987
  10. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1696 / 1959
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 62 / 32448
  2. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 57 / 10020
  3. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 27 / 3051
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 22 / 25831
  5. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 22 / 1401
  6. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 18 / 2065
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 16 / 10666
  8. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4095
  9. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 11 / 4617
  10. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 11 / 4293
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.