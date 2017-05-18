Украина 10 июня подаст апелляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича, - Данилюк

29 марта Высокий суд Лондона не признал обоснованность аргументов Украины в этом деле

Министерство финансов Украины 10 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Июнь месяц, 10 число… Это день, когда мы подаем (апелляцию, - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Украина обжалует решение Лондонского суда по "долгу Януковича".

Данилюк уточнил, что этот срок соответствуют ранее намеченным, добавив, что он может быть сдвинут в пределах одного дня.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.