В КГГА сказали, сколько времени займет реконструкция Шулявского путепровода

В Киеве определили финальный проект реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому стоимость работ составит 400 млн грн. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко, передает пресс-служба мэрии.

Всего было рассмотрено три проекта. По словам чиновника, этот вариант оказался самым оптимальным. Его выбирали по таким основным критериям как цена, сроки выполнения работ, пропускная способность, количество полос движения и длина инженерных сетей, подлежащих перекладке. Так, стоимость реконструкции оценивается в 400 млн грн, а провести ее намерены за 12 месяцев. Два других проекта стоили бы от 760 до 950 млн грн.

"Мы детально изучили все варианты и неоднократно предоставляли свои рекомендации и замечания, чтобы каждый проект приблизить к идеальному. Впрочем, понимая, что городу трудно без этой развязки, мы делаем все, чтобы киевляне как можно скорее забыли о том, что Шулявский путепровод когда-то существенно тормозил движение. Теперь это будет современная магистраль с достаточно высокой пропускной способностью", - отметил Спасибко.

Ранее сообщалось, всего КГГА рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение отдали тем проектам, которые не требуют полного перекрытия проспекта Победы и Шулявского моста. Также при выборе учитывали пропускную способность транспортной модели и стоимость проведения работ.

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила одно авто.

В связи с этим несколько троллейбусных маршрутов изменили схему движения. Водителей, планировавших поездку в центр через Шулявский путепровод, попросили не использовать собственный транспорт или воспользоваться объездными маршрутами. Позже движение по мосту восстановили в ограниченном режиме.

28 февраля Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также главу Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые существуют в районе, что повлекло за собой обвал мостового перехода возле метро "Шулявская". Позже заявление на увольнение написал и директор КК "Киевпасстранс" Александр Густелев.