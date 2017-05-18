Госдеп США не критиковал запрет Украиной российских сайтов

Государственный департамент США настаивает, что не делал официальных заявлений относительно решения Украины ввести санкции против российских IT-компаний. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Голос Америки.

Однако представители этого СМИ настаивают, что в беседе, которая не имела статуса "официальной", представители Госдепа все же делали заявления с критикой в адрес Киева за данное решение.

"Представитель американского правительства в разговоре в формате background (без права называть источник) заявил, что недавнее решение президента Порошенко запретить на три года ряд популярных российских сайтов, включая Яндекс, подрывает гарантированное конституцией право на свободное выражение мнения", - говорится в публикации.

Было сказано, что несмотря то, что контролируемые Россией кампании в средствах массовой информации стремятся подорвать доверие к западным СМИ и украинскому правительству фальшивыми историями и ложной информацией, "свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и это закреплено в Конституции Украины".

"Мы призываем украинское правительство найти способ защиты своих национальных интересов, который не подрывает конституционных принципов", - сказал чиновник.

На вопрос о том, было ли какое-либо общение между официальными лицами США и Украины до объявления Порошенко о запрете, чиновник сказал, что он не может комментировать частные дипломатические переговоры по конкретным вопросам, но "мы регулярно ведем переговоры с правительством Украины о важности свободы слова".

"Голос Америки" - медийная организация, собственником которой является правительственная структура. Несмотря на это, в "Голосе" не стали отказываться от ранее опубликованного сообщения, изменив лишь статус заявления представителя Госдепа.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США сделал заявление относительно запрета в Украине российских сайтов, включая "ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники": Госдеп раскритиковал решение украинских властей наложить санкции на российские сайты.

Из всех иностранных партнеров Киева только НАТО выступило с официальным комментарием о том, что в Альянсе не рассматривают действия Украины через призму свободы слова и считают решение Порошенко связанным с безопасностью.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.