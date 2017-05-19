Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В зоне АТО артиллерия боевиков била возле Широкино и Авдеевки
Ситуация в Донбассе

В зоне АТО артиллерия боевиков била возле Широкино и Авдеевки

В зоне АТО артиллерия боевиков била возле Широкино и Авдеевки

Трое военнослужащих ВС Украины получили ранения

19.05.17 15
000

На протяжении минувших суток в зоне АТО террористы 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении было зафиксировано около 25 обстрелов. В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики неоднократно вели огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Широкино террористы нанесли удар из артиллерийских систем калибра 122 мм. Из более легкого вооружения боевики обстреляли опорные пункты недалеко от Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

На Донецком направлении наиболее сложная ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Вечером на этом участке фронта террористы нанесли удар из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Также из 82 мм минометов боевики обстреливали позиции вблизи Каменки. Неподалеку Невельского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

На Луганском направлении было зафиксировано 5 обстрелов. В частности, возле Троицкого террористы применили 82 мм минометы и гранатометы, в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки - гранатометы и стрелковое оружие.

В штабе также сообщили о фактах обстрелов боевиками мирных населенных пунктов. В частности, утром была обстреляна Красногоровка, а вечером террористы осуществили обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив минометы калибра 120 мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Среди жильцов никто не пострадал.

На протяжении минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Напомним, боевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
АТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУБоевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕЖурналисты показали ужасающие условия жизни людей в Авдеевке

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11165
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 26435
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4606
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 33571
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32791
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1394
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2244
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2325
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5406
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2825
  1. Спецназ вошел в поселок под Харьковом 4459 / 4883
  2. Порошенко назвал ошибку, из-за которой РФ в конце концов оккупировала Крым 3853 / 4309
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3395 / 33571
  4. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 3019 / 3583
  5. Уникальное чёртово колесо без спиц построили в Китае 2697 / 3105
  6. Россия уже в этом году полностью истратит свой Резервный фонд, - Силуанов 2245 / 2481
  7. В Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы 2022 / 2251
  8. Самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год 1917 / 2154
  9. Полиция не будет искать "уклонистов" от воинской службы 1658 / 1923
  10. В 12 часов в Украине объявят минуту молчания 1633 / 1774
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 52 / 33571
  2. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 28 / 1537
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 19 / 11165
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 15 / 26435
  5. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 14 / 2180
  6. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 13 / 3583
  7. Генпрокуратура подготовила подозрение Сталину и Берии в деле о депортации крымских татар 11 / 1012
  8. Россия использовала социальные сети для аннексии Крыма, - аналитик из США 11 / 1240
  9. В Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы 10 / 2251
  10. Трудности перехода. Чем можно заменить программу 1С 10 / 1747
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.