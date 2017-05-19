В зоне АТО артиллерия боевиков била возле Широкино и Авдеевки

На протяжении минувших суток в зоне АТО террористы 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении было зафиксировано около 25 обстрелов. В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики неоднократно вели огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Широкино террористы нанесли удар из артиллерийских систем калибра 122 мм. Из более легкого вооружения боевики обстреляли опорные пункты недалеко от Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

На Донецком направлении наиболее сложная ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Вечером на этом участке фронта террористы нанесли удар из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Также из 82 мм минометов боевики обстреливали позиции вблизи Каменки. Неподалеку Невельского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

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На Луганском направлении было зафиксировано 5 обстрелов. В частности, возле Троицкого террористы применили 82 мм минометы и гранатометы, в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки - гранатометы и стрелковое оружие.

В штабе также сообщили о фактах обстрелов боевиками мирных населенных пунктов. В частности, утром была обстреляна Красногоровка, а вечером террористы осуществили обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив минометы калибра 120 мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Среди жильцов никто не пострадал.

На протяжении минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Напомним, боевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ.