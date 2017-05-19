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Главная » Страна » В Киеве снесут только часть "Большевика"

В Киеве снесут только часть "Большевика"

В Киеве снесут только часть "Большевика"
Виталий Кличко / Фото: УНИАН

Строительство новой развязки на Шулявке мэр обещает начать уже в этом году

19.05.17 416
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при строительстве новой развязки в районе станции метро "Шулявская" необходимо будет снести лишь несколько корпусов завода "Большевик".

Решение о сносе будет принимать Кабинет министров.

"Мы не будем полностью сносить здание завода на Шулявке. Проект предусматривает снос только части корпуса, ведь нам нужно обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино. Мы хотим сделать современную и удобную развязку, поэтому часть здания нам придется демонтировать", - заявил Кличко.

Строительство новой развязки мэрия обещает начать уже в 2017 году, передает пресс-служба КГГА.

Напомним, вчера появилось сообщение, что строительство новой развязки предусматривает снос всего"Большевика".

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