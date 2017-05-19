Госдеп официально не комментировал украинские санкции в отношении российских соцсетей

В госдепартаменте США уточнили, что не делали официального заявления относительно решения Украины заблокировать российские соцсети, а комментарий украинскому отделению "Голоса Америки" дал неназванный сотрудник ведомства.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на "Голос Америки".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это какой-то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний
В сообщении отмечается, что в неофициальной беседе с изданием официальный представитель Госдепа сказал, что решение президента Украины Петра Порошенко ограничить доступ к российским сайтам подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений.
Напомним, вчера появилось сообщение, что Госдеп раскритиковал решение Киева наложить санкции на российские сайты.