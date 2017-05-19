ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота

Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика, который занимался ремонтом крупнейшего военного корабля Украины, флагмана ВМС "Гетьмана Сагайдачного".
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве пояснили, что фрегат сломался вскоре после ремонта.
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"Несмотря на нарушения условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства в размере 668 тыс. грн", - отметили в ведомстве.
Напомним, Трамп спустил на воду самый дорогой авианосец в мире.