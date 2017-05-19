В Украине 8 млн пенсионеров живут за чертой бедности

Глава Кабмина презентовал инфографику, согласно которой в Украине насчитывается 8 млн пенсионеров (из 12 млн), которые живут за чертой бедности. Помимо этого, большинство украинских пенсионеров получают минимальную пенсию в размере 1312 грн, в то время как средний размер пенсии в стране составляет 1828 грн (по состоянию на 1 апреля 2017 года).

"Получается так: если человек работал, платил налоги и взносы в Пенсионный фонд, он получает пенсию. Однако человек, который не работал, получает такую же пенсию, как и то лицо, которое работало всю свою жизнь. Это большая несправедливость", - заявил он.

Гройсман подчеркнул, что дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2017 году составляет 141 млрд грн. Он предупредил, что в том случае, если в Украине не будет проведена пенсионная реформа, дефицит ПФУ в 2018 году увеличится до 175 млрд грн, в 2019 году – до более 200 млрд грн.

Премьер-министр в очередной раз отметил, что в рамках реформы в Украине не планируется повышение пенсионного возраста. По словам Гройсмана, пенсионный возраст для работающего лица останется на прежнем уровне (60 лет). Выйти на нулевой дефицит ПФУ, отметил Гройсман, планируется в течение 7-10 лет.

В рамках пенсионной реформы также планируется отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

"Мы закладываем в новую пенсионную систему ежегодное автоматическое осовременивание пенсий. С 1 октября, если новая пенсионная реформа будет поддержана, 9 млн украинских пенсионеров смогут получить повышенную пенсию… Я гарантирую, что до конца года в Верховную Раду будет внесен закнопроект об осовременивании и повышении пенсий и для "военных пенсионеров", которых насчитывается около 2 млн человек", - добавил он.

Напомним, в Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы.