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Метро на Троещину будут строить китайцы

Метро на Троещину будут строить китайцы

Общая стоимость проекта 31,55 млрд гривен

19.05.17 1174
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КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Согласно документу, Консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять Проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).

В рамках этого проекта Консорциум будет оказывать помощь Киевской городской госадминистрации в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством КНР и реализовать крупные инфраструктурные проекты.

"Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, который имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследования текущего состояния реализации проекта Строительство 4-й линии метро в г.Киеве, которое будет рассматривать технические детали; объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован до конца. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смета расходов", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевгорадминистрация оценивает строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 31,55 млрд гривен.

Линия будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.

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