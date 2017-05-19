Боевики прекратили пропуск к КПВВ Гнутово

Решением штаба АТО контрольно-пропускные операции также были временно приостановлены

Боевики в пятницу, 19 мая, прекратили со своей стороны пропуск к КПВВ Гнутово.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Около 9.00 пятницы без всяких на то причин, боевики прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения сторон на Донбассе напротив контрольного пункта въезда-выезда Гнутово", - сказано в сообщении.

В связи с этим, решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ Гнутово были временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

Также в связи с событием усилены меры безопасности и были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, Минобороны считает, что боевики готовят прорыв под Павлополем.