Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Боевики прекратили пропуск к КПВВ Гнутово
Ситуация в Донбассе

Боевики прекратили пропуск к КПВВ Гнутово

Боевики прекратили пропуск к КПВВ Гнутово
Фото: REUTERS

Решением штаба АТО контрольно-пропускные операции также были временно приостановлены

19.05.17 106
000

Боевики в пятницу, 19 мая, прекратили со своей стороны пропуск к КПВВ Гнутово.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Около 9.00 пятницы без всяких на то причин, боевики прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения сторон на Донбассе напротив контрольного пункта въезда-выезда Гнутово", - сказано в сообщении.

В связи с этим, решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ Гнутово были временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

Также в связи с событием усилены меры безопасности и были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, Минобороны считает, что боевики готовят прорыв под Павлополем.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В зоне АТО артиллерия боевиков била возле Широкино и АвдеевкиАТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУБоевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11428
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 26790
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4666
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 33900
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32957
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1409
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2266
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2375
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5498
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2896
  1. Спецназ вошел в поселок под Харьковом 4705 / 5221
  2. Порошенко назвал ошибку, из-за которой РФ в конце концов оккупировала Крым 3983 / 4488
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3642 / 33900
  4. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 3392 / 4027
  5. Уникальное чёртово колесо без спиц построили в Китае 2827 / 3250
  6. Россия уже в этом году полностью истратит свой Резервный фонд, - Силуанов 2271 / 2533
  7. В Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы 2106 / 2289
  8. Самый юный киевский миллионер живет на Оболони, ему 1 год 1984 / 2231
  9. Полиция не будет искать "уклонистов" от воинской службы 1743 / 2046
  10. ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота 1662 / 1890
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 57 / 33900
  2. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 28 / 1603
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 19 / 11428
  4. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 16 / 4027
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 16 / 26790
  6. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 14 / 2208
  7. Россия использовала социальные сети для аннексии Крыма, - аналитик из США 12 / 1298
  8. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11 / 10323
  9. Генпрокуратура подготовила подозрение Сталину и Берии в деле о депортации крымских татар 11 / 1042
  10. В Украине появился сайт с деталями пенсионной реформы 10 / 2289
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.