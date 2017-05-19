YouTube стал резко популярным в Украине

Компания Google Украина заявляет об увеличении времени просмотра контента в сервисе видеохостинга YouTube в Украине на 70% в 2016 году.

За прошедший год рост количества украинских YouTube каналов составил 30%, а темпы роста зрительской активности увеличились на 60%.

При этом рост количества новых видеозаписей в украинском сегменте YouTube составил 90%.

Об этом сообщает НВ.

По данным исследования, профили пользователей YouTube - 33% украинских интернет-пользователей смотрят YouTube во время просмотра телевизионного контента.

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В то же время, согласно общемировой статистике ресурса, около 400 часов видеоконтента загружается в YouTube каждую минуту, пользователи просматривают 1 млрд часов контента ежедневно, при этом 60% приходится на мобильные устройства.

В 2015 году ежедневно просматривали видео на YouTube всего 40% украинских пользователей, при этом 70% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 24 лет смотрят видео на YouTube ежедневно.

В Украине первое видео на YouTube было загружено в 2005 году, а официально YouTube запущен в конце 2012 года.

Напомним, YouTube отказался от появления текста и наклеек с гиперссылками на видео.