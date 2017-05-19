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Главная » Страна » Судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать своего главу

Судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать своего главу

Судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать своего главу
Конституционный суд / Фото: Reuters

Дата проведения следующего заседания пока неизвестна

19.05.17 140
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В четверг, 18 мая, судьи Конституционного суда Украины во время специального пленарного заседания не смогли избрать главу КСУ.

Об этом заявила руководитель пресс-службы суда Наталья Муха, сообщает "Укринформ".

"Вчера состоялось заседание, на котором тайным голосованием избирали председателя Конституционного суда. Никого не выбрали. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру на должность председателя, не набрал достаточного количества голосов, поэтому будут проведены еще одни выборы", - сказала она.

Дата проведения следующего заседания относительно избрания председателя пока неизвестна.

Напомним, в данный момент обязанности председателя КСУ как старший судья по возрасту исполняет Юрий Баулин, однако его полномочия заканчиваются 3 июня. В этот день истекают полномочия еще одного судьи КСУ - Сергея Вдовиченко. Таким образом, после 3 июня КСУ будет работать в составе 13 судей.

В то же время для избрания председателя необходимо, чтобы за кандидата проголосовали не менее 10 судей. В том случае, если нового председателя КСУ не изберут до 3 июня, его обязанности будет исполнять старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

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