В Киеве презентовали обновленное подразделение речной полиции

В Киеве с участием руководства МВД представили обновленное подразделение речной полиции.
Мероприятие транслировалось в Facebook.
По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, первое новое подразделение полиции приступило к работе в прошлом месяце в городе Сарны.
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По его словам, в преддверии летнего сезона появилась необходимость обеспечения безопасности на воде. "На этом участке не будет вопросов к правоохранителям, а только позитивные отзывы", - добавил Князев.
Во время презентации рассказали о возможности взаимодействия речной полиции с КОРД (спецподразделением МВД) во время задержания особо опасных преступников.
Напомним, в Украине разоблачили группу, которая 2 года нелегально переправляла моряков в Крым.