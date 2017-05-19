ЕС призывает Раду как можно скорее избрать новый состав Счетной палаты

Это очень важно для обеспечения прозрачности расходования бюджета

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призывает Верховную Раду как можно скорее избрать новый состав Счетной палаты.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"В этой стране были сформированы соответствующие органы, которые позволяют отслеживать использование бюджета. И, безусловно, парламент играет важную роль в обеспечении прозрачности бюджета и подотчетности", - констатировал он.

"Именно поэтому, господин Парубий, крайне важен процесс назначения нового руководства Счетной палаты. Это очень важно для обеспечения прозрачности вопросов, связанных с бюджетом. И важно этот процесс завершить как можно скорее", - добавил посол.

"Мы очень надеемся в ЕС, что парламент найдет решение по этому вопросу, и Счетная палата сможет продолжать работать и обеспечивать прозрачный, интенсивный, должный процесс в соответствии со стандартами демократического общества", - резюмировал Мингарелли.

Напомним, новый состав Счетной палаты Верховная Рада должна была назначить еще в 2015 году после вступления в силу нового закона "О Счетной палате".

4 апреля 2017 года ВР не проголосовала за избрание 9 членов Счетной палаты, и Парубий обратился в комитет ВР по вопросам бюджета относительно назначения повторного конкурса по избранию членов Счетной палаты.

Счетная палата функционирует в Украине с 1997 года как постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля от имени Верховной Рады, осуществляя контроль над использованием средств государственного бюджета.