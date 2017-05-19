Вильнюс хочет увеличить число своих военных инструкторов в Украине

Литовская сторона выступает за увеличение численности своих военных инструкторов, которые находятся в Украине.
Об этом заявил министр охраны края Литовской Республики Раймондас Кароблис во время встречи с главой минобороны Украины Степаном Полтораком.
Как сообщает пресс-служба МО Украины, Кароблис заверил, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
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"Необходимо продолжать сотрудничество, увеличить численность военных инструкторов из Литвы, которые обучают украинских военнослужащих, и усовершенствовать эту работу. Также необходимо расширить международное сотрудничество и обмен опытом по направлению общественного демократического контроля Вооруженных сил, сотрудничества на уровне Сил спецопераций, кибербезопасности и образовательных программ", - сказал он.
В ходе переговоров министры обсудили развитие способностей киберзащиты и стратегических коммуникаций, согласовали совместные действия в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
Напомним, Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ.