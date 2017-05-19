Балаклея полностью разминирована, - ГСЧС

По состоянию на пятницу, 19 мая, все мероприятия плана по разминированию Балаклеи в Харьковской области выполнены в полном объеме, опасность с территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами, снята.
Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ведомства.
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Так, сегодня Балаклею посетили вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, которые приняли акт выполненных работ по очистке территории Балаклеи и прилегающих населенных пунктов от боеприпасов.
Напомним, на обеспечение безопасности арсеналов и складов выделили 200 млн грн.