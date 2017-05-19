Гройсман рассказал, как Украина пытается блокировать строительство обходных газопроводов

Это - вопрос безопасности не только нашей страны, но и Европы

Правительство Украины принимает все меры для того, чтобы не допустить строительства газопроводов, по которым Россия может транспортировать "голубое" топливо в страны Европы в обход территории Украины, что приведет к снижению транзитных доходов нашей страны.

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Мы принимаем все меры для недопущения строительства проектов, которые несут чисто политический характер, с одной стороны, а с другой стороны - несут угрозу национальной безопасности Украине и странам Европы", - сказал он.

Также Гройсман заявил, что вопрос заполнения газотранспортной системы после 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт между Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпром", является одним из приоритетов работы Кабмина.

"Однозначно, что мы будем бороться за наши национальные интересы. Это не только наши национальные интересы, но это и наша национальная безопасность. Это также безопасность Европы в отношении диверсификации поставок газа в страны ЕС", - добавил премьер-министр.

Напомним, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 млрд куб. м.

Действующий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года. В конце мая глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 млрд куб. м газа в год.

На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, который будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это "Северный поток-2", который идет по дну Балтийского моря и "Турецкий поток" - по дну Черного моря.

"Газпром" также намерен увеличить прокачки газа через действующий "Северны поток-1", что пытаются оспорить "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG.