Канадцы готовы за 4 месяца разработать соцсеть Ukrainians

Сейчас разработчики пытаются понять, насколько такая соцсеть может быть востребована

Команда из 30 программистов канадской IT-компании StartupSoft заявила о желании создать соцсеть Ukrainians.

Об этом сообщается на официальной странице соцсети.

"Команда из 30 программистов с StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android", - говорится в сообщении.

Сейчас разработчики собирают подписи, чтобы убедиться в необходимости такой соцсети.

"Если к 1 июня количество подписчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев", - говорится в сообщении Ukrainians.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.