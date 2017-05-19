Минобороны увеличит финансирование Сил спецопераций ВСУ

В 2020 году отряд ССО ВСУ заступит на боевое дежурство в составе NATO Response Force

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение увеличить финансирование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и обещает принять ряд решений по улучшению инфраструктуры подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса. По завершению командировки приму определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретение определенных типов оборудования", - сказал Полторак, находясь в Литве на церемонии закрытия международных учений "Горящий меч 2017".

Официальная церемония окончания международных учений "Горящий меч 2017" состоялась на полигоне "Пабраде". В учениях принимали участие подразделения Сил специальных операций из шести стран-членов НАТО, а также из Украины и Грузии.

Министр обороны Украины поздравил украинских военнослужащих одного из подразделений ССО с завершением учений.

"Несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, вы показали свой уровень профессионализма в ходе учений", - отметил Полторак.

В украинском оборонном ведомстве сообщили, что по результатам учений министр принял решение наградить участвующих в них бойцов ССО ВСУ денежными премиями.

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В свою очередь внештатный советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков, также посетивший церемонию окончания учений "Горящий меч 2017", сообщил, что в 2016 году ССО ВСУ получили статус "первичной операционной готовности" и приступили к обучению по стандартам НАТО.

"Обучение, в том числе, во время учений Flaming Sword 2017, в которых принимали участие бойцы 140-го центра ССО. Три недели, 1000 бойцов из 9 стран. Десантирование, штурмы, захват пленных, освобождение заложников, конвои. Адская круглосуточная работа", - написал он в Facebook.

Бирюков также сообщил, что в 2019 году отряд Сил спецопераций ВСУ (в формате SOTG) пройдет сертификацию, а с 2020 года заступит на боевое дежурство в составе NATO Response Force (сил спецопераций НАТО, находящихся в состоянии постоянной боевой готовности).