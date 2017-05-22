Прошло уже почти два года, как Украину “догнала” волна активного интереса к e-commerce бизнесу на самой крупной торговой площадке США - Amazon.com. Почему “догнала”? К 2015 году многие страны Европы (тем более США и Канада) уже были вовлечены в этот бизнес. Логичным результатом вовлечения Украины в глобальный е-commerce на Amazon.com стал Форум “Бизнес на Amazon”, который будет проводиться в Киеве уже во второй раз и в этом году состоится 20 июня. Второй Amazon-Форум соберет настоящих акул Amazon бизнеса, а количество миллионеров на квадратный метр, будет зашкаливать.

Amazon.com: Стабильный и уверенный рост в течении 23 лет

Гигант всемирной торговли, основанный в 1994 году по сей день продолжает расти, совершенствоваться и наращива. Доказательство тому статистика продаж за 2016-17 года, опубликованная в официальных источниках и пресс-релизах:

Украинские интернет-издания уже неоднократно освещали тему бизнеса на Amazon, рассказывая как он работает, какие необходимы вложения для старта, а также о том, как избежать ошибок, запуская собственный бизнес на Amazon. Глядя на статистику роста площадки, становится ясно, что данная тема будет в тренде еще как минимум ближайшие 4-5 лет. Но есть ли успехи на Amazon у наших соотечественников за 2 последних года?

Оказывается есть и их не мало:

На данный момент украинское сообщество Amazon-предпринимателей SalesHub самое крупное в Европе;

Более 5 000 человек запустили бизнес на Amazon и уже есть результаты выхода на обороты свыше $100 000 в месяц;

Украинской командой разработчиков запущены ряд сервисов, упрощающих жизнь Amazon-предпринимателям. Один из таких примеров - AmzRush, аналог популярных зарубежных сервисов, включающий мониторинг позиций ключевых слов и автореспондер (автоматическая отправка писем покупателям);

Прошлогодний Форум “Бизнес на Amazon” собрал 300 предпринимателей, активно строящих свой бизнес на Amazon-площадках в США и Европе. В этом году ожидается 500 участников, которые приедут на Форум в Киев и вдвое больше тех, кто будет смотреть трансляцию онлайн.

Amazon-Форум 2017: звезды Amazon-бизнеса в Киеве

Для тех, кто знаком с бизнесом на Amazon ближе, такие имена как Ryan Moran (Райан Морен) и Will Tjernlund (Вил Тьернланд) далеко не пустой звук. Эти ребята вовремя увидели возможности, которые открывает Amazon и выстроили успех своими собственными руками, стартовав с довольно небольших инвестиций. Сейчас их бизнес выходит далеко за рамки площадки, Amazon, но объединяет эти истории то, что именно Amazon дал толчок для дальнейшего развития.

Традиционно Форум “Бизнес на Amazon” 2017 соберет исключительно практиков бизнеса. Свое участие уже подтвердили:

Вил Тьернланд (США) - Эксперт по программе Fulfillment by Amazon, предприниматель с миллиоными оборотами;

Alex Huditan (aka Hudi, Алекс Худитан, Румыния) - Amazon-предприниматель с миллионными оборотами, основатель румынского сообщества Amazon-предпринимателей Amazonienii

Vlad Dragomir (Влад Драгомир, Румыния) - Amazon-предприниматель с миллионным оборотом, участник сообщества Amazonienii

José Luis Martinez (Хосе Луис Мартинес, Испания) - Amazon-предприниматель, коуч, эксперт, автор испанского сервиса “Бизнес 2.0” по настройке и управлению аккаунтами Amazon

Bart Van Iersel (Барт ван Йерсер, Нидерланды) - Amazon-предприниматель ставший миллионером до 30 лет

Anthony Lee (Энтони Либ США) - Amazon-предприниматель, копирайтер, основатель сервиса ZonBlast для выхода в ТОР поисковой выдачи Amazon

Все эти люди знают о том, как работает Amazon намного больше других и они доказали это своими результатами. Но сегодня мы познакомим украинскую аудиторию с одной из самых ярких звезд Amazon-бизнес - Райаном Мореном.





Райан Морен - предприниматель, Amazon-миллионер, интернет-маркетолог, инвестор, занимающийся недвижимостью, путешественник, автор книг и мотивирующий спикер. А еще он основатель бизнес-инкубатора Freedom Fast Line, считающейся в США “кузницей миллионеров”.

Для того, чтобы выступить на Форуме «Бизнес на Amazon 2017» в Украине и поделиться своими наработками и видением бизнеса, Райану пришлось отвергнуть два интересных предложения от ассоциаций предпринимателей в Германии и у себя на родине – в США, а также отредактировать свой очень насыщенный деловой график. И вот, самый известный Amazon-предприниматель в США в числе спикеров киевского Amazon-Форума 2017.

Райан Морен: “Моя цель — зарабатывать онлайн столько, сколько это вообще возможно ”

Райан один из тех предпринимателей, которые исповедуют философию открытости в бизнесе. Он регулярно публикует в сети отчеты о своей финансовой деятельности. Так согласно одному из отчетов, его совокупный доход за февраль 2016 составил 1,3 миллиона долларов в месяц. $700 тысяч от компании, производящей товары для фитнеса, производство пищевых добавок — еще $80 000, коучинг-проект по “выращиванию миллионеров” - $450 тысяч. Хотите знать как начиналась бизнес-империя Райана? Читайте дальше.

Райан не получил миллион в наследство, а его родители имели средний доход по американским меркам, так откуда же взялись миллионы?

Первые шаги в бизнесе Райан начал делать в 2006 году (ему тогда было 18 лет), во время обучения в Indiana Wesleyan University, где он изучал экономику и где обучение стоило $25 000 в год. К идее начать зарабатывать Райана привела амбициозная цель — самостоятельно оплачивать свое обучение.

Первый опыт в маркетинге и продажах

Все началось с партнерского маркетинга (affiliate marketing). Бизнес модель выглядела следующим образом — компании платили владельцам сайтов и блогов за привлечение посетителей на их сайты и продажу их товаров. Райан запустил блог и начал делать обзоры различных продуктов и продавать их через собственный сайт, вникая во все тонкости оптимизации под поисковые машины и продвигая его на высшие позиции в Google. После первого удачного опыта, Райан запустил еще несколько сайтов и расширил свой бизнес. И хоть бизнес приносил неплохие деньги, но уже тогда стало понятно, что это занятие не навсегда - ему хотелось чего-то большего.

Примерно через полтора года Paйан запускает e-commerce бизнес. Это уже было больше похоже на то, чего хотелось — иметь собственный реальный бизнес, который мог работать независимо от того, где находился Райан - в США или Таиланде.

В прошлом году, в своем интервью каналу NBC, на вопрос «Когда Вы стали предпринимателем?» Райан в шутку ответил:

Я родился предпринимателем. Свой первый бизнес я начал, когда мне было всего 5 лет. В то время я брал ручку, рисовал картинку, потом ходил с ней от двери к двери, обходя соседей и пытаясь продать им мое художество. И знаете, в тот вечер я заработал свои первые пять центов. Вспоминая тот случай, я понимаю, что это был на 100% прибыльный бизнес.

Знакомство с Amazon и собственная Private Label

В 2008 году Райана привлекла идея Amazon-бизнеса. Опыта работы на площадке не было и вместе со своим партнером Шоном он начал вникать во все процессы. Самым простым решением было взять те же продукты, с которыми он работал в сфере партнерского маркетинга и начать продавать их на площадке с небольшой наценкой. Но продажа чужих товаров не приближала Райана к собственному бизнесу, потому он пошел другим путем.

Продумывая идею нового бизнеса Райан вместе с партнером выбрали выпуск товаров для йоги, популярность которой, в то время, была в США на подъеме. Чтобы получить понимание как, по мнению американских потребителей, должен выглядеть идеальный товар в данной нише, ребята открыли на Reddit.com собственную ветку обсуждения с вопросом: “каким должен быть идеальный коврик для йоги?”.

Такой простой трюк дал им четкое видение идеального товара. Посетители сайта рассказали, что коврик должен быть три четверти дюйма толщиной, 72 дюйма в длину и быть двухсторонним с разным типом покрытия, чтобы иметь возможность выполнять разные типы упражнений. Оставалось среди множества производителей в Китае подобрать того, с кем работать и заказать образцы требуемого товара. Так родился бренд Zen Active Sports, который существует и сегодня (Райан продал компанию Zen Active в начале 2015 года).

Первичные инвестиции были не большими, порядка $4000, которых хватило на производство и доставку пробной партии матов для йоги (примерно 200-250 единиц). На практике все оказалось не таким и сложным, но как потом вспоминал Райан — самым «страшным» моментом было заказать партию товара «не глядя», не имея возможности все проконтролировать, а потом сидеть и ждать 6 недель пока товар приплывет в США.

С помощью качественного маркетинга в социальных сетях, желающие приобрести товар появились раньше, чем продукт поступил на склад в США

Опыт работы с блогами и со сбором аудитории сильно помог Райану на старте продаж на Amazon. В то время, как товар был еще в производстве, была запущена Facebook-страница бренда под названием «I love yoga», где планировалось собрать людей увлеченных йогой. На странице Райан делился изображениями упражнений, мемами, видео, но параллельно добавлялась информация о существовании экологически чистых ковриков для занятий. Когда продукт прибыл в порт США, уже существовала большая и лояльная аудитория, готовая приобрести товары Zen Active.

$200 000 спустя год после начала продаж на Amazon

Уже через 13 месяцев после первой продажи на Amazon, аккаунт Райана приносил ему $200 000 прибыли в месяц, а его компания выросла до пары десятков людей, которые обслуживали весь процесс производства, доставки, продажи и запуска новых продуктов. Секрет своего успеха Райан описал следующим образом:

“Я видел людей, которые продавали товары на Amazon и просто «зарабатывали деньги», они продавали проходные продукты и не создавали ценности. У меня было другое понимание успеха: чтобы быть счастливым нужно делать мир лучше, нужно давать и создавать что-то новое. Я не хотел идти по тому пути, по которому шли другие, потому и мои продукты были лучше»

Миллион просмотров на YouTube и ТОР маркетинговых подкастов на iTunes

История бренда Zen Active сделала Райана популярным не только в США, его видео, в котором он рассказывает как начать бизнес на Amazon (на русском языке его можно посмотреть здесь) набрало более миллиона просмотров. Оно показало многим, что e-commerce на Amazon.com такой же реальный бизнес, как открытие физической точки продаж, только намного проще.

Помимо нескольких компаний, у Райана есть собственный бизнес-инкубатор Freedom Fast Line, который объединяет предпринимателей, ищущих способы масштабировать собственный бизнес, инвесторов, находящихся в поиске новых звезд для вложений, маркетологов и всех, кто ищет партнеров, идеи или подрядчиков.

Подкасты Freedom Fast Line на iTunes до сих пор находятся в ТОР маркетинговых программ. Благодаря популярности сообщества, Райан не раз становился участником мега раскрученных программ в США, таких как “Ted Talks” и “The Suze Orman Show”. А совсем недавно в Facebook Райана появился вот такой пост, где он с гордостью сообщает, что через программу его коучинга и бизнес-инкубатор прошло уже 100 миллионеров.

Не пропустите выступление Райана Морена 20 июня в Киеве

Известный маркетолог и автор блога BuzzBlogger.com Ким Роуч (Kim Roach), познакомившись с Мореном и его подкастами сказала следующее:

“Это один из самых умных владельцев бизнеса, с которыми мне доводилось общаться. Каждое его выступление плотно напичкано практическими знаниями. Он один из лучших наставников, потому, что он дает стратегии, которые можно применять и это сделать легко”

Не пропустите выступление Райана Морена на Форуме «Бизнес на Amazon — 2017», который пройдет в Киеве 20 июня. Учитывая его плотный график и востребованность в среде предпринимателей, это может быть единственной возможностью увидеть его выступление вживую. Это встреча вполне сможет изменить ваше отношение к онлайн- предпринимательству, принести новые идеи и новое видение бизнеса как на Amazon, так и вне площадки.

Регистрация на Форум «Бизнес на Amazon – 2017»

Дата, место, условия участия

Форум “Бизнес на Amazon” будет однодневным и пройдет 20 июня 2017

Место проведения: Киев, Stereoplaza, пр-т Валерия Лобановского, 119

Формат участия: Возможно как присутствие вживую, так и участие онлайн.

Языковой барьер: Все выступления будут на английском языке, но будет доступен синхронный дубляж, потому проблем с восприятием информации от спикеров не будет. Также будет дублирована онлайн-трансляция мероприятия.

После основной части Форума состоится after-party. Не упустите эту возможность хорошо отдохнуть и пообщаться с другими участниками и спикерами Форума.

Вот несколько отзывов от участников Форума “Бизнес на Amazon” - 2016

https://www.youtube.com/watch?v=VcH0hB0l8zE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=hpEjNK9ybCM

Регистрация на Форум «Бизнес на Amazon – 2017»