Чрезвычайное положение в энергетике будет длиться до середины сентября, - Насалик

Чрезвычайные меры в энергетике продлятся до середины сентября. Такое мнение высказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает Радио свобода.

Насалик заявил, что по сравнению с прошлым годом, потребление угля антрацитовой группы сократилось почти вдвое.

"На сегодня действуют чрезвычайные меры в энергетике, мы практически не работаем на антрацитовой группе угля. Потребление его минимальное - 3,5-4 тыс. тонн в сутки, тогда как мы потребляли 22-25 тыс. тонн. Аналогичная ситуация продлится практически до середины сентября, что даст нам возможность полностью закупить уголь антрацитовой группы. Тем более, что объемы его уменьшились по сравнению с прошлым годом почти вдвое", - заявил Насалик.

Ранее сообщалось, что 11 мая 2017 года Кабинет министров Украины еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики.

Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.