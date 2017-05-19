Более 70 коррупционных дел оказались на грани развала, - Холодницкий

Более 70 уголовных дел о коррупции могут развалиться в суде из-за нарушения подследственности в расследовании. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Главком.

Холодницкий утверждает, что из-за конкуренции между правоохранительными органами за право расследовать то или иное дело, доказательства в этих антикоррупционных процессах могут быть не признаны в судах.

"Проблемы с такими расследованиями начнутся тогда, когда обвинительные акты пойдут в суды. С чем мы сталкиваемся в наших делах? Генеральная или военная прокуратура регистрируют производства - например, вымогательство взятки судьей. По статусу подозреваемого, согласно ст.216 УПК, это исключительно наша подследственность. Но они сами расследуют производства. От момента внесения в Единый реестр досудебных расследований и до объявления подозрения собирается 80% доказательств. Следователи прокуратуры расследуют, объявляют подозрение, а потом "вспоминают", что это не их компетенция. Тогда мы имеем следующее: "НАБУ, забирай дело, доводи его до суда, мы здесь пропиарились, "лайки" в Facebook собрали - расследуйте, это же ваша подследственность", - рассказывает Холодницкий.

Глава САП спрогнозировал, что через несколько лет подозреваемые в этих делах получат оправдательные приговоры, а потом пойдут в Европейский суд за материальной компенсацией за уголовное преследование.

По данным НАБУ, только на сегодняшний день различные следственные органы параллельно ведут расследование по восьми аналогичным обстоятельствам и фактам. Холодницкий уверен, что главная причина, по которой правоохранительные органы нарушают подследственность, - жажда пиара на громких именах и крупных суммах.