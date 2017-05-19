В Крыму хотят отменить действие прав собственности на землю, оформленную до аннексии

В оккупированном Крыму "власть" предлагает прекратить действие права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены до аннексии.

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Речь идет о частных владениях, документы на которые, по мнению "чиновников", не соответствуют требованиям российского законодательства.

Издание приводит пример: если земля находится на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используется не по целевому назначению.

Провести такую "проверку" хотят до 2021 года.

По разным оценкам, общая стоимость участков, которые подпадают под потенциальное изъятие, превышает $ 1 млрд.

Издание также сообщает, ссылаясь на письмо "главы" Крыма Сергея Аксенова, что это необходимо потому, что чиновники на полуострове не имеют права изымать землю.