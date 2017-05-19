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Главная » Страна » Правозащитники: В Украине нет политзаключенных и политических преследований

Правозащитники: В Украине нет политзаключенных и политических преследований

Правозащитники: В Украине нет политзаключенных и политических преследований
Getty Images

В Украине было два случая, которые можно отнести к категории преследований по политическим мотивам, но они уже исчерпаны

19.05.17 141
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Правозащитники констатируют отсутствие в Украине политзаключенных и лиц, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году, подготовленного Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает УНИАН.

"Нет, нельзя об этом говорить... на сегодняшний день я не могу ни одного политзаключенного назвать", - сказал Захаров.

При этом он отметил, что есть отдельные группы людей, причисляющих к политзаключенным лиц, которые преследуются в уголовном порядке. Но существует резолюция ПАСЕ, в которой определяется, кто именно является политзаключенным. И те граждане, которые причисляются к таким, под эти признаки не подпадают.

В то же время Захаров сообщил, что в Украине было два случая, которые можно отнести к категории преследований по политическим мотивам, но они уже исчерпаны и решены.

В то же время Захаров отметил, что существуют случаи, которые можно отнести к таким, которые балансируют на грани с понятием "политическое преследование". К такому случаю он, в частности, отнес лишение гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

"Но, если будет лишение свободы, то тогда это будет типичное политическое преследование", - считает правозащитник.

Напомним, Рада досрочно прекратила депутатские полномочия "арендодателя Крыма" Артеменко.

Перед этим президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины Артеменко.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции.

Это произошло после того, как стало известно, что тот передал "план нормализации отношений" между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Артеменко уверял, что так называемый "План примирения Украины с Россией" был инициативой Радикальной партии.

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